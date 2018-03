Marc Wilmots sur Batshuayi: "Aller à Dortmund, c'était le meilleur choix qu'il pouvait faire"

Cet hiver, Michy Batshuayi a donc été prêté par Chelsea au Borussia Dortmund. L’adaptation a été rapide pour le buteur belge qui a inscrit 5 buts en 7 rencontres sous la vareuse du BVB.

"Le style de jeu du Borussia Dortmund convient parfaitement à Batshuayi. Sa décision d'aller à Dortmund, c’était le meilleur choix qu’il pouvait faire", a confié Marc Wilmots, l'ex-sélectionneur de la Belgique et de la Côte d’Ivoire, dans un entretien exclusif accordé au site officiel de la Bundesliga.

L’attaquant belge a retrouvé le sourire et on voit clairement qu’il prend "énormément de plaisir sur le terrain". C’est ce qui a frappé Marc Wilmots qui estime que Michy Batshuayi a progressé dans différents domaines ces derniers mois : "son charisme, la confiance, la robustesse et il n’a pas peur de relever des défis et de se mettre en danger".