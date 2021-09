Marc Degryse critique envers Roberto Martinez : "Vous ne l'entendrez jamais dire un mot négatif sur son équipe...même quand ça va mal"

Vainqueur de l'Estonie au terme d'un festival de buts jeudi soir (2-5), les Diables rouges ont fait le job en empochant les trois points. Et si le contingent offensif, mené d'une main de maître par le binôme Hazard-Lukaku, a convaincu, la défense, elle, a beaucoup moins rassuré, encaissant deux buts contre la 110e nation mondiale.

Après la rencontre pourtant, Roberto Martinez ne semblait pas forcément fâché par ces deux roses concédées. Il préférait mettre l'accent sur ses erreurs à lui, la maturité de ses Diables et... le talent estonien : "Sur le premier but, il faut donner du crédit aux Estoniens et les féliciter pour ce splendide but et leur bon début de match. Le 2e but, c'est à cause de la distraction due aux changements. C'est probablement davantage ma faute que celle des joueurs. Je n'ai rien à dire de plus sur ces deux buts encaissés. Je suis surtout heureux qu'on soit restés fidèles à nous-mêmes, matures."

►►► À lire aussi : Romelu Lukaku : "Le record de buts de Ronaldo? Si j’ai le record un jour ce sera super. Mais je veux surtout des victoires"

►►► À lire aussi : Diables Rouges - Sambi Lokonga après sa première : "J'espère un Belgique - Congo pour affronter mon frère Polo Mpoku"

Un sempiternel optimisme, même quand ça ne va pas, qui peut poser question. Marc Degryse et son franc-parler ont été les premiers à pointer du doigt ce discours résolument positif (trop positif ?) du sélectionneur espagnol : "C'est Roberto Positivo. Même quand ça va mal, il dit que du positif. C'est dans sa nature. Vous ne l'entendrez jamais dire un mot négatif sur les Diables. Ce n'est pas normal de concéder trois, quatre ou cinq occasions contre l'Estonie. Lui ne trouve pas ça grave. Moi bien. J'espère que dans les vestiaires, il discute quand même avec son staff de ce qu'il pourrait améliorer" expliquait le consultant sur le plateau de Deviltime après la rencontre.