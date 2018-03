ManU s'impose dans le choc face à Liverpool, Lukaku à l'assist, Fellaini de retour

On attendait le bus de José Mourinho face à l'armada Reds de Jurgen Klopp. Il n'en a rien été. Manchester United s'est imposé 2-1 face à Liverpool dans le choc de cette 30ème journée en proposant un football résolument offensif avec un Marcus Rashford en chef d'orchestre pour un doublé décisif en dix minutes (14',24') à l'occasion de sa première titularisation en 2018. Romelu Lukaku a, quant à lui, délivré le premier assist. Pour son retour, Marouane Fellaini est monté au jeu à la place de Marcus Rashford pour un peu plus d'une demi-heure de jeu. Cette victoire face à son concurrent direct permet à Manchester United (65 points) de distancer Liverpool (60 points) et de garder une avance confortable sur Tottenham (58 points) qui se déplace à Bournemouth dimanche.

Manchester United a fait la différence dans la première demi-heure grâce à un doublé de Marcus Rashford. Lancé par Lukaku, il a dribblé un défenseur avant de voir sa frappe croisée finir au fond des filets de Loris Karius (1-0, 14e). En forme, l'attaquant a remis le couvert 10 minutes plus tard (2-0, 24e).

En seconde période, Liverpool a tiré 9 fois au but, ne parvenant toutefois pas à cadrer. C'est finalement sur un centre dévié dans son propre but par Eric Bailly que l'équipe de Jurgen Klopp a réduit l'écart (2-1, 66e).

Manchester United, réaliste, signe un troisième victoire de rang et met fin à la série d'invincibilité de Liverpool, qui n'avait plus perdu depuis le 27 janvier. Ce succès permet aussi aux hommes de José Mourinho, deuxièmes avec 65 unités, de compter cinq longueurs d'avance sur leur adversaire du jour (3e, 60 pts). Tottenham, 4e, pourrait reprendre la 3e place à Liverpool en cas de victoire à Bournemouth dimanche.