"Manchester United doit essayer d'engager Roberto Martinez"

Depuis 2013 et le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United n’a plus remporté le titre de champion d’Angleterre.

Ce début de saison n’a pas rassuré les fans du club mancunien. Après 6 points pris en 4 rencontres, Manchester United occupe la 10ème place à 6 points du trio de tête composé de Liverpool, Chelsea et Watford.

José Mourinho qui entame sa 3ème saison à la tête des Red Devils ne fait plus vraiment l’unanimité.

L’ex-international écossais Andy Gray (62 ans), aujourd’hui consultant, a déclaré dans le Daily Star que les dirigeants de Manchester United devraient essayer d’attirer … Roberto Martinez, l’actuel coach de la Belgique.

"Ils ont déjà essayé avec des entraîneurs très expérimentés comme Van Gaal et Mourinho et cela n’a pas fonctionné", souligne-t-il.

Alors, pourquoi pas tenter avec un entraîneur comme Roberto Martinez qui "connaît déjà le football anglais et la Premier League".

"Il a gagné un trophée (la FA Cup, ndlr) avec Wigan et a été à la tête d’un club du top 6 en Angleterre (Everton, ndlr). Ces deux dernières années, il a travaillé avec certains des meilleurs joueurs du monde en tant que coach de la Belgique. Donc, il a prouvé qu’il pouvait gérer des vedettes", a expliqué Andy Gray qui insiste sur le fait qu’il a de surcroît réussi à terminer à la 3ème place du dernier Mondial en Russie avec les Diables rouges.

Depuis qu’il est à la tête de notre équipe nationale, Roberto Martinez n’a perdu que deux rencontres (face à l’Espagne en amical et contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde).

Bref, Andy Gray est convaincu que Martinez peut convenir et réussir à Old Trafford, là où David Moyes, Louis Van Gaal et José Mourinho se sont actuellement cassé les dents.