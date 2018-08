Man City célèbre les 10 ans de la "légende" Kompany

Vincent Kompany a signé à Manchester City le 22 août 2008, il y a tout juste dix ans. Les Cityzens ont célébré cet anniversaire sur leur site officiel. "Comme capitaine et ambassadeur en dehors du terrain, il a été une source constante d'intelligence, de leadership et de force", a écrit le club dans un communiqué. Kompany a notamment décroché trois titres de champion d'Angleterre avec les Mancuniens.

"Capitaine, leader et l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Premier League, il a joué un rôle essentiel dans l'histoire récente du club, peut-on lire dans le communiqué. Ses performances sur le terrain ont toujours été brillantes et soulignent son talent. Peu de défenseurs centraux de Premier League peuvent prétendre avoir atteint le même niveau."

Kompany a disputé son premier match deux jours à peine après son arrivée. City avait battu West Ham (3-0). Un mois plus tard, il inscrivait son premier but, contre Wigan (victoire 2-1).

En 2011, Kompany était le capitaine de l'équipe victorieuse de la FA Cup, le premier trophée remporté par les Cityzens après une disette de 35 ans. L'année suivante, City décrochait son premier titre de champion d'Angleterre en 44 ans. Vince the Prince avait marqué un but décisif contre Manchester United, avec qui City a lutté jusque dans les dernières minutes de la saison. Ses prestations avaient valu au Diable rouge d'être désigné Joueur de l'année en Premier League.

Au total, Kompany a remporté trois Premier Leagues (2012, 2014 et 2018), une FA Cup (2011), trois League Cups (2014, 2016 et 2018) et deux Community Shields (2012 et 2018). Il a porté 336 fois le maillot des Skyblues et marqué 19 buts.

"Légende est un mot souvent mal utilisé dans le sport professionnel, mais Vincent Kompany mérite sans aucun doute d'être qualifié ainsi", a conclu le club.