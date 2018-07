Lyon, la Lazio et Fulham s'arrachent 'la révélation' Boyata

Propulsé sur le devant de la scène afin de suppléer Vincent Kompany et Thomas Vermaelen chez les Diables rouges, Dedryck Boyata a notamment participé aux trois rencontres du groupe G de notre équipe nationale au Mondial 2018 en Russie. Trois parties, trois victoires et une certaine assurance pour le défenseur belge.

Il n’en fallait pas plus pour attirer les regards vers le droitier de 27 ans, passé par Manchester City et aujourd’hui au Celtic Glasgow. Son contrat ne comporte plus qu’une saison, c’est probablement le bon moment pour quitter la formation écossaise.

L’Olympique Lyonnais, la Lazio Rome et Fulham sont entrés dans la danse pour recruter Boyata. Le Celtic, de son côté, ne compte pas abdiquer et envisage de proposer un nouveau contrat à notre compatriote. Prévisible.