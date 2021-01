Lukaku, un 50e but supersonique avec l'Inter pour battre le record de Ronaldo et Milito

70 matches ! C’est ce qu’il a fallu à Romelu Lukaku pour atteindre la barre des 50 buts avec l’Inter. Un record pour un joueur étranger sous le maillot des 'Nerazzurri'. Buteur contre Crotone ce dimanche , 'Big Rom' a en effet fait mieux que de ses illustres prédécesseurs à la pointe de l’attaque interiste. Ronaldo 'Fenomeno' avait dû attendre son 77e match en Italie (toutes compétitions confondues donc) pour marquer son 50e but, exactement comme Diego Milito qui avait commencé à marquer avec le Genoa avant de terminer le travail à l’Inter.

Capable de transformer tous ses penalties depuis qu’il est arrivé en Italie (11 sur 11), Lukaku a réparti ses 50 buts comme suit : 35 en Serie A, 2 en Coupe d’Italie et 13 en Coupe d’Europe.

Notons tout de même que l’Inter a connu des buteurs italiens plus 'véloces' dans ses 112 ans d’histoire. Plus récemment, Christian Vieri était parvenu à marquer 50 buts lors de ses 59 premiers matches avec les Nerazzurri.

La deuxième place de ce classement bien particulier est désormais partagée par Lukaku et Cristiano Ronaldo qui ont donc dû attendre 70 matches pour faire mouche une 50e fois.

A Everton, 'Big Rom' s’était offert 87 buts en 166 matches et avait atteint la barre des 50 réalisations au bout de 123 rencontres.

Comme le montrent ces chiffres et comme il l’affirmait lui-même récemment, Romelu Lukaku n’a jamais été aussi efficace . L’Inter n’est d’ailleurs que le deuxième club où le Diable rouge dépasse la barre des 50 buts.

D'ailleurs ce 35e but en 50 matches de Serie A lui a permis de se glisser à la 6e place des "meilleurs buteurs après 50 matches de Serie A" (depuis que la victoire vaut trois points) derrière Cristiano Ronaldo (40), Ronaldo (38), Shevchenko (37), Milito (37) et Montella (36).

Auteur de 35 buts en 50 matches de Serie A jusqu’à présent, le Diable rouge devra donc marquer 15 fois en 11 matches pour arracher ce précieux record au Portugais. Il aura en revanche un peu plus de temps pour battre les Interistes Ronaldo (70 matches) et Milito (78 matches).

Pas le temps de s’attarder sur ces chiffres que Lukaku peut déjà se mettre à chasser un autre record de rapidité, celui du plus petit nombre de matches joués pour marquer 50 buts en Serie A. Un record qu’a récemment établi Cristiano Ronaldo avec 50 buts en 61 matches (record depuis que la victoire vaut 3 points, 1994-95).

A la même table que Lewandowski et Ronaldo

Ce but face à Crotone lui permet de commencer l’année 2021 de la meilleure des manières, lui qui sort d’un 2020 très prolifique. Auteur de 40 buts (35 en club et 5 avec les Diables rouges), Lukaku a terminé à la 3e place du classement des buteurs de l’année 2020 derrière Cristiano Ronaldo (44 buts) et Robert Lewandowski (47 buts).

Grâce aux treize buts marqués en Serie A en ce début de saison, Lukaku a dépassé la barre des dix buts en championnat pour la neuvième année consécutive (il a 27 ans !). Seuls Lewandowski et Ronaldo ont fait de même alors que Lionel Messi (7 buts cette saison en Liga) devrait bientôt les rejoindre.

On comprend pourquoi Antonio Conte a tant de mal à s’en passer. Pas étonnant d’ailleurs que Lukaku figure donc dans le top 10 (6e) des joueurs de champs les plus utilisés du monde en 2020 avec 4144 minutes jouées (statistique du CIES au 17 décembre 2020).