Lukaku sur son rapport privilégié avec les fans de l’Inter : "On sent que leur amour vient du cœur"

En à peine deux saisons en Italie, Romelu Lukaku s’est érigé en véritable idole pour les supporters de l’Inter. Au-delà de son apport offensif (64 buts et 16 assists en 95 matches), c’est son attitude sur et en dehors du terrain qui a séduit tout le peuple 'nerazzurro'. L’homme symbole du titre interiste retrouvé après 11 ans a évoqué cette profonde affection dans une interview au magazine 'Vogue Italia' dont l’édition de juillet l’expose en première page en peignoir et sous-vêtements.

"On sent la chaleur humaine. On sent que ce sentiment vient du cœur. Ça se voit clairement dans leurs yeux qu’ils sont sincères. Ma dernière saison s’est très bien passée. À chaque fois que les gens me voient, j’essaie d’échanger un maximum avec eux, de leur rendre cette affection, d’être gentil, de passer du temps avec eux.", a ajouté le Diable rouge avant de raconter une anecdote évocatrice.

"A la fin de la saison dernière, j’ai compris que les gens m’aimaient vraiment. On venait de perdre la finale d’Europa League et on sait tous ce qu’il se passé ce soir-là (NDLR : but contre son camp de Lukaku). Malgré cela, j’ai eu beaucoup plus de réactions positives que négatives. À ce moment-là, j’ai su que je devais faire tout mon possible pour que mon équipe gagne un trophée, pour aider mes équipiers et pour faire en sorte d’être un super équipier."

Rassuré par cette affection, Lukaku a finalement atteint son but en remportant le 'Scudetto', source d’une nouvelle vague d’amour du peuple 'Nerazzurro'. "Quand on a gagné, tout le groupe de joueurs une dose supérieure d’amour car on a offert un trophée à nos supporters après autant de temps. L’amour que nous recevons aujourd’hui est devenu différent par rapport à avant", a conclu Lukaku.