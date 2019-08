Lukaku se fait plaisir avec un quadruplé en amical d'entraînement avec l'Inter - © Tous droits réservés

INTER 8-0 VIRTUS BERGAMO | ROMELU LUKAKU SCORES FOUR! | FRIENDLY MATCH HIGHLIGHTS - 11/08/2019 Just a few hours after their return from Valencia, Inter were back on the pitch at the Suning Training Centre where they faced Virtus Bergamo Ciserano. The result was an impressive 8-0 win for the Nerazzurri, with four goals from Romelu Lukaku and Matias Vecino and Sebastiano Esposito both netting braces. A poche ore dal rientro da Valencia, l'Inter è tornata in campo per sostenere un altro test amichevole contro la Virtus Bergamo Ciserano. Gli uomini di Antonio Conte si sono imposti per 8-0 con un poker di Romelu Lukaku e le doppiette di Matias Vecino e Sebastiano Esposito.