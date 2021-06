Lukaku : "Ronaldo est une source d’inspiration mais il faut essayer de le dépasser, c’est mon ambition"

A deux jours du huitième de finale de l'Euro 2020 face au Portugal, l'attaquant des Diables Rouges Romelu Lukaku s'est présenté au micro de notre journaliste ainsi qu'à la traditionnelle conférence de presse . Et comme à son habitude, Big Rom' s'est montré franc et confiant pour la Belgique mais aussi pour son futur. Après une dernière journée haute en couleurs, les Diables connaissent enfin leur adversaire. Lukaku le sait, le Portugal sera coriace : "Y a rien qui change, on veut toujours aller le plus loin possible. La route sera difficile mais il ne faut pas trop calculer. Si on veut réaliser nos rêves il faut passer par la difficulté. Le Portugal a des joueurs avec beaucoup de qualités dont Cristiano Ronaldo mais il n'y a pas que lui. Et puis ce sont les tenants du titre".

Lukaku : "Ronaldo est une source d'inspiration mais il faut essayer de le dépasser, c'est mon... A deux jours du huitième de finale de l'Euro 2020 face au Portugal, l'attaquant des Diables Rouges Romelu Lukaku s'est présenté au micro de notre journaliste ainsi qu'à la traditionnelle conférence de presse . Et comme à son habitude, Big Rom' s'est montré franc et confiant pour la Belgique mais aussi pour son futur. Après une dernière journée haute en couleurs, les Diables connaissent enfin leur adversaire. Lukaku le sait, le Portugal sera coriace : "Y a rien qui change, on veut toujours aller le plus loin possible. La route sera difficile mais il ne faut pas trop calculer. Si on veut réaliser nos rêves il faut passer par la difficulté. Le Portugal a des joueurs avec beaucoup de qualités dont Cristiano Ronaldo mais il n'y a pas que lui. Et puis ce sont les tenants du titre".

Cette rencontre marque aussi un duel entre Lukaku, élu meilleur joueur de la Serie A, et Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la saison écoulée en Italie : "Cristiano est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l’histoire. Ses qualités, sa mentalité, son envie de gagner,… c’est un joueur que j’admire beaucoup et quand on se rencontre je lui dis tout le temps "chapeau pour ce que tu réalises". C’est une source d’inspiration mais à un moment donné il faut essayer de le dépasser, c’est mon ambition".

Avant de poursuivre sur l’attaquant portugais : "Si je pouvais, je prendrais son dribble et sa frappe de balle flottante mais pas la puissance car je l’ai déjà. Et puis, je pense que je suis meilleur dos au but que lui".