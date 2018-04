Lukaku rejoint l'agence de management de Jay-Z

Romelu Lukaku a changé de manager. Le Diable rouge quitte le sulfureux et influant Mino Raiola. Ses intérêts seront désormais gérés par Roc Nation, une agence de management fondée par le rappeur américain Jay-Z.



La section "Sports" de Roc Nation représente déjà de nombreux joueurs de NBA (Jeremy Lin, Jeff Green) de NFL (CJ Prosise, Melvin Igram) ou de MLB (Dominic Smith, Dustin Peterson).



Au rayon des footballeurs, l'attaquant de Manchester United rejoint Jérôme Boateng (Bayern Munich). Un renfort de poids pour Roc Nation qui veut s'affirmer dans le monde du foot.



"Romelu est une superstar internationale, purement et simplement", affirme Michael Yormark, président de Roc Nation, dont les propos sont rapportés par l'Echo. "Il correspond parfaitement à la stratégie de croissance de Roc Nation Sports à travers le football international - un talent unique sur le terrain, et une personne intelligente et attachante. Parlant couramment cinq langues, c'est une star pour l'une des plus grandes marques de sport au monde", détaille le président de Roc Nation.



Lukaku travaillait avec l'agent italo-néerlandais depuis 2015. Leur collaboration a notamment débouché sur le transfert de Big Rom à Manchester United.