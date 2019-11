Lukaku: "On garde la médaille de bronze et on essaie de la remplacer par une médaille d'or"

Les Diables disputent l’avant dernier match des qualifications de l’Euro ce samedi en Russie, à Saint-Pétersbourg. Une rencontre importante pour valider la première place du groupe et pour atteindre l’objectif du sans-faute, soit 30 sur 30.

Romelu Lukaku était incertain après s’être entraîné à part lors des derniers entraînements, il nous rassure sur sa forme physique : "Ça va beaucoup mieux ! J’ai eu un coup contre Dortmund il y a un mois. J’ai eu mal pendant un mois et là j’ai fait une infiltration au pied et ça va beaucoup mieux." Une très bonne nouvelle pour le groupe puisqu’il confirme que Roberto Martinez pourra compter sur lui ce vendredi : "Si le coach me met dans le onze de base, oui. Je me sens bien et je suis content d’être avec l’équipe."

L’affrontement face aux Russes motive évidemment particulièrement nos Diables : "On a envie de faire un bon résultat ici. On a gagné tous les matches et on veut continuer comme ça. On sait que le match de demain ne sera pas facile, mais je pense que la motivation est là pour faire un bon résultat demain et terminer en beauté mardi."

Des souvenirs, les Diables en ont beaucoup à Saint-Petersbourg. Un douloureux, l'élimination en demi-finale de la Coupe du Monde par la France. Un meilleur, la médaille de bronze décrochée contre l'Angleterre. "Il faut oublier le négatif, retenir le positif et essayer d'amener ça vers l'Euro." Il rajoute, ambitieux, "on garde la médaille de bronze et on essaie de la remplacer par une médaille d'or."