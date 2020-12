Lukaku offre la victoire à l'Inter contre Naples qui perd Mertens

Dans le choc de la soirée en Serie A, l’Inter a difficilement pris le dessus sur Naples (1-0) au terme d’une partie qui ne restera pas dans les annales. Amorphes pendant une majeure partie du match, les Intéristes n’ont dû leur salut qu’à un pénalty inscrit par Romelu Lukaku à la 71e minute. C'est le 10e but de la saison dans le Calcio pour le Diable rouge.

La phase amenant le pénalty a d'ailleurs fait couler énormément d’encre. La faute, sifflée par l’arbitre pour une intervention illicite d’Ospina sur Darmian, a fait éructer Lorenzo Insigne, exclu dans la foulée.

Pour le reste, la partie n’a jamais réellement atteint des sommets, les deux équipes se neutralisant et ne parvenant jamais à se dépêtrer du marquage à la culotte adverse. Côté belge, une (grosse) ombre au tableau : la sortie inquiétante et bien trop prématurée de Dries Mertens, touché au pied après dix petites minutes et en pleurs lors de son changement.