Lukaku met l'ambiance dans le vestiaire de l'Inter après la victoire dans le Derby

L’euphorie s’est emparée du vestiaire de l’Inter dimanche soir après la remontée spectaculaire des Nerazzurri, capables de refiler 4 buts à l’AC Milan en deuxième mi-temps pour remporter le 'derby della Madonnina' 4-2. Un exploit auquel a contribué également Romelu Lukaku en plantant son 17e but de la saison en Serie A dans les arrêts de jeu de la rencontre.

My brothers my team Forza @Inter pic.twitter.com/ETd7jun5yb

Le Diable rouge a été protagoniste sur le terrain… mais également dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, on le voit mettre l’ambiance et chanter "Qui ne saute pas est Milanais" en compagnie de ses équipiers et d’un Antonio Conte déchaîné.

"Mes frères, mon équipe. Forza Inter", a écrit 'Big Rom' en légende de la vidéo. Peut-être arrivé à son meilleur niveau à 26 ans, 'Big Rom' a trouvé l’enthousiasme qu’il lui fallait chez les 'Nerazzurri' et se sent renaître en Serie A. "Il y a un nouveau roi dans cette ville", a-t-il notamment écrit sur son compte Twitter pour clôturer cette soirée mémorable.