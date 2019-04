Lukaku, Hazard, Courtois, Tielemans joueurs les plus chers de leur club

Depuis une dizaine d'années maintenant, nos Diables s'imposent à travers l'Europe comme des joueurs incontournables dans les grands championnats. Une nouvelle étude statistique dirigée par l'Observatoire du CIES montre que plusieurs Belges ont la meilleure valeur de transfert dans leur club. C'est le cas de Romelu Lukaku à Manchester United, d'Eden Hazard à Chelsea, de Thibaut Courtois au Real Madrid, de Youri Tielemans à Leicester et de Dodi Lukebakio à Dusseldorf.

A Manchester United, Lukaku vaut donc théoriquement plus qu'un certain Paul Pogba, cité régulièrement à Madrid. Il est aussi intéressant de remarquer la première place de Thibaut Courtois au sein du Real Madrid. Arrivé l'été dernier, il ne possède plus une place de titulaire sous Zidane. Mais sa valeur ne constitue "que" 9% de la valeur totale de l'effectif madrilène. C'est relativement peu si on compare aux autres joueurs les plus chers des grands clubs. Enfin, la valeur de Youri Tielemans est en constante augmentation ces derniers temps. Le joueur est toujours en prêt du côté de Leicester (il appartient encore à Monaco). Ses performances depuis son arrivée dans le club anglais pousseraient Leicester a vouloir le transférer définitivement. Ils savent qu'ils devront casser leur tirelire pour le Belge de 21 ans.

L'étude est basée sur des éléments comme la durée de contrat, les clauses libératoires, la valeur marchande, l'âge etc... En millions, vous retrouvez ici le prix de transfert estimé. Mais aussi le pourcentage de la valeur totale de l'effectif du club.

Manchester United: Romelu Lukaku - 159 millions € (16%)

Chelsea: Eden Hazard - 122 millions € (14%)

Atlético de Madrid: Thibaut Courtois - 75 millions € (9%)

Leicester: Youri Tielemans - 60 millions € (13%)

Dusseldorf: Dodi Lukebakio - 8 millions € (15%)

Kylian Mbappé est le joueur avec la plus haute valeur de transfert dans le BIG 5 européen (Liga, Bundesliga, Ligue 1, Calcio, Premier League). Derrière lui, Harry Kane du côté de Tottenham, Raheem Sterling à Manchester City, Mohamed Salah à Liverpool, l'incontournable Lionel Messi. Derrière lui Romelu Lukaku, Antoine Griezmann, Jadon Sancho, Paulo Dybala, Eden Hazard...

Paris-Saint-Germain: Kylian Mbappé - 228 millions € (26%)

Tottenham: Harry Kane - 198 millions € (19%)

Manchester City: Raheem Sterling - 187 millions € (13%)

Liverpool: Mohamed Salah - 185 millions € (13%)

Barcelone: Lionel Messi - 171 millions € (14%)

- 159 millions € (16%) Atlético Madrid: Antoine Griezmann - 150 millions € (16%)

Borussia Dortmund: Jadon Sancho - 148 millions € (25%)

Juventus: Paulo Dybala - 142 millions € (15%)

La Premier League domine clairement le classement, malgré la nette avance de Mbappé à la première place. Il représente plus d'un quart de la valeur de l'effectif parisien. La valeur d'Harry Kane est aussi impressionnante avec près de 200 millions d'euros. En Italie, pas de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus, sa valeur de transfert est estimée à 125 millions €, soit 15 millions de moins que Paulo Dybala, de près de dix ans son cadet.

Le prochain mercato nous confirmera, pour certains en tout cas, si les statistiques avaient raison ou non.