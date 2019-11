Eden Hazard - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Lukaku et Vermaelen absents du premier entraînement collectif devant les supporters des Diables -... Romelu Lukaku et Thomas Vermaelen n'ont pas participé, ce mercredi à Tubize, au premier entraînement collectif des Diables Rouges en vue des deux derniers matchs de qualification pour l'Euro 2020, en Russie (16 novembre) et contre Chypre (19 novembre). Leandro Trossard a lui quitté la pelouse du Belgian Football Centre avant la fin de l'entraînement, qui était ouvert au public.