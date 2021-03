Lukaku en sélection ce lundi ou absent pour les 3 matches des Diables ? "Il faudra qu’il respecte des critères stricts" explique Pascal Scimè

A l’arrêt suite à des cas de Coronavirus, c’est ce lundi que l’Inter devrait communiquer si l’équipe peut reprendre une activité normale. On devrait donc savoir si Romelu Lukaku devrait rejoindre la sélection de Roberto Martinez. Si c’est le cas, Romelu Lukaku devrait cependant suivre des consignes très strictes et rester en quarantaine jusqu’au 31 mars

L’Inter a subi des nouveaux cas de Covid-19 jeudi (Stefan de Vrij et Matgias Vecino ont été testés positifs). Résultat : le match de ce week-end contre Sassuolo a été reporté. Si Romelu Lukaku n’est pas positif, les autorités ont cependant imposé une quarantaine et une assignation à résidence pour l’ensemble du noyau. Avec donc, une interdiction pour les internationaux de rallier leur sélection.

Un problème pour l’attaquant qui doit rejoindre les Diables Rouges. Selon les règles italiennes, les joueurs devraient rester en quarantaine jusqu’au 31 mars et l’Inter n’est pas chaud de laisser partir ses internationaux. Sauf que ça a très peu de chances d’arriver. Car si les tests sont négatifs, les joueurs pourraient quitter le territoire. Alors va-t-on voir Lukaku ? Ou l’attaquant va-t-il devoir être en quarantaine jusqu’au 31 mars et donc louper les trois matches avec les Diables ?

"Si les tests sont négatifs, les autorités donneront leur feu vert pour que les activités puissent reprendre. Et si c’est le cas, ça veut dire que les internationaux pourront rejoindre leur sélection", expliquait Pascal Scimè ce dimanche dans Complètement Foot.

Mais que prévoit le règlement ?

"Lukaku pourra aller en sélection, mais il faudra respecter plusieurs contraintes. Il devra voyager en jet privé par exemple. Il ne pourra pas prendre sa douche avec les autres Diables, ne pas manger avec eux et rester le plus possible loin des joueurs. Donc si demain matin, les tests sont négatifs, ça veut dire qu’il devra respecter des critères très stricts", rajoute notre journaliste.

Et Thomas Chatelle d’embrayer sur la venue ou non de l’attaquant : "Roberto Martinez va tout faire pour le faire venir, tant son rôle aujourd’hui est devenu important. On est dépendant de ce Lukaku là pour l’instant. Heureusement, on a aussi Kevin De Bruyne qui est en superforme."

On le voit avec ce Covid-19, il faut s’adapter. Une adaptation qui risque aussi d’être nécessaire lors de l’Euro cet été.

"Imaginer le casse-tête pour les sélectionneurs. Ça va être un Euro spécial, avec peut-être un vainqueur inattendu. C’est celui qui aura le plus de chance et qui se sera le plus adapté à toutes ses mesures. Il va falloir vraiment rester calme et je trouve qu’avec Martinez, on est entre de bonnes mains", conclu Thomas Chatelle.