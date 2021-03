Lukaku critiqué... Jacobs répond : "S'il lui arrive quelque chose à l'Euro, qui mettra-t-on ?"

Romelu Lukaku n’a que 16 ans lorsqu’Ariël Jacobs décide de le lancer dans le grand bain. Au Standard qui plus est pour une rencontre décisive pour le titre. Le contexte est délicat. Nous sommes le 24 mai 2009. Romelu Lukaku n’a alors que 16 ans et 11 jours. Le titre se joue alors sur un test-match. Anderlecht s’incline 0-1 à l’aller. Au retour, Anderlecht doit donc absolument marquer. Ariël Jacobs décide de sortir Bernardez à la 65e pour lancer le tout jeune Romelu. La suite, on la connaît.

Ariël Jacobs nous rappelle aujourd’hui la genèse de cette success story.

Ariel, est-ce que à l’époque, vous vous seriez dit qu’il atteindrait ce niveau?

" Non, absolument pas. Je n’ai aucun problème à avouer cela. La forme dans laquelle il se trouve actuellement est simplement due au fait que Romelu Lukaku veut toujours apprendre. Il avait un plan de carrière. Et on l’oublie trop souvent. Il a connu l’échec à Chelsea. Puis il a dû opérer les bons choix. Manchester United n’était peut-être pas la meilleure option. Mais ensuite il y a eu la réhabilitation à l’Inter. Il excelle dans sa plus grande qualité, à savoir marquer des buts. " (24 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison)

Pourquoi, à l’époque, doutiez-vous de sa réussite à ce niveau ?

" Tout simplement parce qu’une carrière est imprévisible. Ils sont nombreux les joueurs à qui on prédisait une superbe carrière et qui au final n’y sont jamais arrivés, et vice versa. Il était certes au début d’une carrière prometteuse. Mais même s’il possédait une certaine étoffe, c’est lui qui a gravi les échelons. Il avait en lui la passion et la volonté d’apprendre. Et de s’améliorer. Mais il possédait surtout une qualité qui dans le football est primordiale : marquer des buts. ".

Romelu Lukaku est-il un joueur doué ou un bosseur ?

" Il est une combinaison des deux. Il ne rechigne pas à travailler les points qui lui sont perfectibles. Sur le terrain et en dehors de celui-ci. C’est une qualité que j’ai toujours admirée en lui. Surtout en tant que jeune joueur. Il a connu la gloire très vite. Il aurait pu se dire qu’il y était arrivé et qu’il n’y avait plus rien à faire. Ce n’était pas le cas chez lui. Toutefois, il n’atteignait pas pour autant la perfection. Aujourd’hui encore il sait qu’il doit toujours apprendre et s’améliorer. Il le sait. "

Peut-il aujourd’hui s’asseoir selon vous à la table des plus grands attaquants ? Haaland, Benzema, Lewandowski, Mbappé… ?

" Il en fait partie. Maintenant, dire qu’il est meilleur que celui-ci ou que celui-là, c’est difficile. Chaque joueur, surtout à un poste spécifique, possède ses propres qualités. Mais là, il se trouve vraiment avec le top mondial. Et ils ne sont pas une vingtaine à pouvoir s’en vanter. Juste quelques-uns. "

Comprenez-vous les critiques dont il est l’objet en ce compris et peut-être surtout en Belgique ?

" C’est assez évident. C’est le propre de la Belgique. Thibaut Courtois a récemment émis le même constat. Idem quand on voit les critiques dont souffre Vincent Kompany en tant qu’entraîneur… C’est typiquement belge. Dans le cas de Romelu, il est très souvent critiqué en équipe nationale car il n’atteint pas le niveau technique d’Eden Hazard ou de Kevin De Bruyne par exemple. Or l’équipe belge est un mélange de joueurs et de qualités. C’est un très bon bloc. Ces critiques ont longtemps dérangé Romelu Lukaku. Il avait même déclaré que l’équipe nationale ne l’intéressait plus. Mais sa passion est plus forte que la volonté d’abdiquer. Le jour où il arrivera quelque chose à Romelu, en Coupe du Monde ou lors d'un Euro, qui va-t-on mettre ? "

Les critiques ont souvent trait, vous l’avez dit, à un éventuel manque de technique. Votre avis à ce propos ?

" Il possède une certaine technique, mais elle ne relève pas de la finesse d’un Eden Hazard ou d’un Kevin De Bruyne. Romelu est souvent dos au but. Il doit souvent commencer l’action avec un joueur dans le dos. Tout en gardant le contrôle du corps et du ballon. Et la façon dont il conclut ses actions devant le but prouve qu’il possède une technique supérieure. Je me souviens d’un but récemment marqué avec l’Inter, intérieur du pied au ras du montant. Ce genre de but prouve qu’il n’est pas dénué de technique. "

Avec l’absence de public, on l’entend beaucoup coacher ses équipiers sur un terrain. Ce leadership, vous l’aviez vu en lui très tôt ?

" J’ose dire que oui. Il avait cette qualité mais tout en ayant le respect de ses coéquipiers. Il n’a jamais dû s’affirmer d’une façon non naturelle. Ses gestes, actes et sa façon d’être suffisaient. Je me souviens d’une anecdote à ce propos. Il devait chanter une chanson avant sa première sélection en équipe première. Et c’était lors de ce fameux match contre le Standard. J’avais cru, au vu de la pression, qu’il allait postposer cette tradition. Au contraire, il avait assumé devant tout le monde. Il avait 16 ans hein… Je m’étais dit qu’il avait, en termes de leadership, ce petit truc que d’autres n’ont pas. "

A la suite de ce que vous dites, son altercation avec Ibrahimovic, bien que regrettable, ne montre-t-elle pas qu’il a pris confiance en lui ?

" Je la trouve surtout regrettable. On ne saura jamais ce qui s’est passé à Manchester entre eux. Peu importe de savoir qui a commencé. Je trouve une telle attitude entre deux joueurs de ce calibre dommageable. Et je les mets tous les deux dans le même sac. "