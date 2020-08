Lukaku "content d’avoir marqué pour aider l’équipe"

Buteur pour la 30e fois de la saison avec l’Inter, Romelu Lukaku a une nouvelle fois joué un rôle important dans une victoire des Nerazzurri. Grâce à sa frappe croisée du gauche à la 30e minute, les Italiens ont pris l’ascendant face à Getafe pour finalement s’imposer 2-0 et filer en quart de finale.

"Ce fut un match difficile face à une équipe très agressive mais on a fait un bon match avec une défense qui a fait un très bon boulot" a commenté Lukaku après la rencontre dans un italien impeccable. "Je suis content d’avoir pu marquer pour l’équipe et aussi très heureux pour Christian Eriksen, il a marqué un but important pour nous."

De bonne humeur, 'Big Rom' a bien pris la 'pique' du journaliste italien qui a insisté sur un but raté par le Diable rouge en deuxième période. "Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je pense déjà au prochain match que nous devons gagner. Je suis surtout content de la victoire d’aujourd’hui", a-t-il lâché en rigolant.

Lukaku a enfin esquivé une question sur son entraîneur Antonio Conte, très critique à l’encontre de ses dirigeants le week-end dernier. "Nous sommes dans un bon moment, l’équipe progresse et il faut continuer comme ceci", a répondu Lukaku en maniant parfaitement la langue de bois.

