Lukaku, Batshuayi, Dimata, peu de surprises : retour sur les choix de Martinez

Pascal Scimè : "Beaucoup spéculaient sur le nombre de blessés et donc autour des nouveaux noms qui allaient être appelés par Roberto Martinez. Mais je n’y ai jamais cru. D’une part parce que le vivier élargi de l’équipe nationale est tel que s’il y a six ou sept blessés, on a quand même toujours une trentaine de joueurs qui font partie du giron, qui ont déjà une certaine expérience internationale et qui sont susceptibles de faire partie des appelés. D’autre part, Roberto Martinez n’aime pas les surprises. C’est un coach qui est assez traditionnaliste dans ses choix. Il aime faire confiance à un noyau qu’il connait. Je n’ai donc jamais cru à un amas de surprises avec 4 ou 5 noms. Ce n’est pas dans la philosophie de Roberto Martinez. Enfin, il fait confiance à son groupe. Même si vous ne jouez pas ou que vous êtes un peu blessé, il vous appelle. Alors il y a des choses qui posent malgré tout question comme Dendoncker… Il y a 25 noms donc pourquoi pas ? Dendoncker, c’est 180 minutes de jeu depuis le début de saison. Ce sont les trois derniers matches de championnat pour Wolverhampton sur le banc. Il n’a pas joué une seule minute en Premier League. Il n’a joué qu’en Coupe de la Ligue. L’équipe nationale, c’est aussi le meilleur moyen pour montrer à ce type de joueur qu’il doit continuer à progresser, à travailler, à se battre parce qu’on le suit et qu’on ne l’abandonne pas. Il y aurait peut-être un problème s’il joue, parce qu’il y a des gars qui méritent, qui ont du temps de jeu, qui sont titulaires et qui ne vont peut-être pas jouer. Mais je ne pense pas que Dendoncker va jouer."

La situation de Batshuayi

Alex Teklak : "Pour Batshuayi, c’est un peu différent. À Valence, il connait des jours un peu compliqués. On a déjà parlé de la concurrence qu’il subit là-bas. Il n’a pas du tout joué en Ligue des Champions. Batshuayi, c’est un itinérant du spectacle. Et ce n’est pas péjoratif de dire ça. Personne ne va contester le talent qu’il a. Mais il est maintenant dans une équipe dans laquelle il y a beaucoup de concurrence. Ensuite, il ne faut pas oublier qu’il appartient toujours à Chelsea. Et quand on est dans une situation comme ça, de prêt, ce n’est finalement pas un avantage, et encore moins lorsqu’on ne joue pas beaucoup. Le club de Chelsea espérait quand même que Michy Batshuayi puisse enchainer les matches à Valence. Ce n’est pas le cas actuellement. J’ai juste peur que finalement tous ces prêts consécutifs ne renforcent pas le joueur. C’est un peu étrange mais j’ai toujours l’impression que quand tu es dépendant comme ça d’un club et que tu es un joueur dans lequel on a mis beaucoup d’espoir, beaucoup de potentiel, et que finalement ça ne se concrétise pas véritablement au travers des prêts que tu effectues, que ça se retourne contre toi à un moment ou à un autre."