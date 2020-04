Lukaku au jeu des questions/réponses: "Eden Hazard est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué"

Romélu Lukaku a profité de son temps libre ce samedi pour répondre à une volée de questions posées par ses fans sur Twitter. Le Belge a joué le jeu, répondant à des interrogations sur son métier mais aussi sur ses goûts musicaux, ses préférences en matière de jeux vidéos.

Du point de vue sportif, le Diable indique qu'il se voit mal revenir en premier League. "Je ne pense pas que je reviendrai mais j’ai beaucoup aimé mon séjour à Everton". Il a abordé aussi sur ses passages mitigés à Chelsea et Manchester United expliquant que c'étaient les bons clubs pour lui à ces moments précis de sa carrière. "Les gens peuvent dire que je n'étais pas au top dans ces clubs. Mais les deux expériences étaient bonnes. L'un m'a donné l'opportunité de venir en Angleterre et d'apprendre de mes idoles. L'autre m'a permis de passer un cap en jouant la Champions League."

Arrivé jeune en Angleterre, le Diable rouge garde un œil sur les petites pousses du championnat anglais. Il s'est d'ailleurs dit impressionné par le jeune Mason Greenwood à Manchestre United et par les indispensables Tammy Abraham et Mason Mount à Chelsea.

A l'opposé, une question lui a été posée sur les joueurs plus âgés. Avec quel footballeur à la retraite aurait-il aimé jouer? Le Belge a cité deux noms: Nicolas Anelka et Thierry Henry. Il a travaillé avec ce dernier quelques mois lorsqu'il était adjoint des Diables. "Thierry Henry est incroyable dans le souci du détail. C’est un vrai maître qui veut aider tout le temps."

Autre joueur d'expérience: Vincent Kompany, Lukaku est-il prêt à faire comme Vince the Prince, et revenir à Anderlecht dans le futur? "Bien sûr" a simplement écrit Lukaku.

Actuellement à l'Inter Milan, l'attaquant belge explique avoir eu l'envie de venir joueur en Serie A en 2009, lorsqu'il a participé avec Anderlecht au tournoi de Viareggio. Il ajoute que le championnat italien est un test tactique perpétuel, alors que le rythme est par contre plus rapide en Premier League. C'est aussi à l'Inter qu'il a vécu le meilleur discours qu'il ait entendu d'un coach. " Celui de Conte lorsque nous perdions 2-0 face à Milan lors du derby. Il n’a pas du tout crié. Il nous a juste dit ce que nous devions faire, où se trouvaient les espaces et on a fait le boulot en deuxième période."

Enfin, à la question de savoir avec qui est le meilleur joueur avec lequel il a joué, Big Rom a répondu: "Eden Hazard".