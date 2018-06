Lukaku après son doublé : "On doit donner 120% durant le Mondial !"

4-1 face au Costa Rica : les Diables rouges n’ont pas tremblé après l’ouverture du score de leur adversaire du soir.

"Nous n’avons pas perdu durant cette préparation. Je pense que nous avons progressé par rapport aux rencontres contre le Portugal et l’Egypte. On doit donner 120% durant le Mondial, contre le Panama notamment. Pour aller loin, on devra augmenter le niveau match après match. On a une équipe très dangereuse en contre-attaque. Eden Hazard ? Il a livré une performance d’un grand capitaine. Ca aide d’avoir plusieurs joueurs de niveau mondial dans notre équipe", a précisé Romelu Lukaku, auteur de deux buts ce lundi soir, à notre micro.