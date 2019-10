Lukaku: "50 buts c'est bien, mais je veux gagner un trophée avec mon pays"

La Belgique a déroulé ce jeudi face à Saint-Marin (9-0), validant sa qualification pour l'Euro 2020. C'est l'ensemble du groupe qui a presté à très haut niveau. "On a montré beaucoup d'intensité et de qualité" explique Romelu Lukaku, l'un des hommes de la soirée. "Aujourd'hui, nous avons montré beaucoup de qualité et d'intensité. 9-0, c'est quand même un beau score. Je pense que l'on montre match après match que l'on s'améliore et que l'on commence à atteindre une certaine maturité."

Lukaku est rentré un peu plus dans l'histoire des Diables rouges en inscrivant ses 50ème et 51ème buts sous la vareuse nationale. Un cap. "C'est bien pour moi de marquer autant de buts en équipe nationale" explique l'attaquant de l'Inter Milan, qui se fixe es objectifs plus ambitieux. "Mais à la fin je voudrais gagner un trophée avec mon pays."

Pour cela, la Belgique devra compter aussi sur ses joueurs plus jeunes. Ce jeudi, Yari Verschaeren est monté au jeu. Il a marqué le 8-0 en convertissant un penalty qui lui avait été offert par Yannick Carrasco. Un geste qui montre la bonne ambiance dans le groupe. "Quand un joueur intègre le groupe, on essaye de la mettre en confiance" termine Big Rom. "Yari a su montrer ses qualités quand il a reçu quelques minutes de jeu face à l'Ecosse. Aujourd'hui il est très bien rentré. A lui maintenant de faire les mêmes performances à Anderlecht."