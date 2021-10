Loïs Openda : enfin la grande percée ?

Petite taille (1,78 m) mais grande vitesse : le natif de Liège n’a pas le profil du déménageur de piano, mais côté fulgurance, il assure. Côté constance, pareil : depuis son entrée chez les Espoirs Belges voici deux ans, il a marqué… à chaque match (!), excepté les deux premiers (mettons ça sur le compte de la prise de contact) et une joute contre la Moldavie (où il est passé tout près… puisqu’il avait raté un penalty). Le compte est donc bon : 11 pions en 12 matches… et même 9 roses sur ses 10 dernières sorties – habitué à son goal chirurgical, il a doublé son capital lors du déplacement en Turquie.

C’est l’arme létale des Diablotins U21 : quand il endosse la tunique des Espoirs belges, Loïs Openda ne s’arrête plus de buter. Encore buteur décisif contre le Danemark, le joueur de Vitesse Arnhem (en prêt du Club Bruges) rêve de revenir au Breydel par la grande porte. Et ensuite pousser celle de Roberto Martinez ?

Formé au Standard, Loïs Ikoma (prénom complet pour ce Congolais d’origine) Openda fait partie de ces jeunes de Sclessin sur lesquels l’Académie ne compta plus : passé sous casaque brugeoise, il ne confirma pas les espoirs placés en lui lors de ses premières apparitions, prometteuses, en équipe A. Trop vert pour le top du top, il ne concrétisa que 5 fois sur sa cinquantaine d’apparitions (championnat, Coupe, Champions League) au point d’apparaître progressivement comme une ex-future pépite trop surdimensionnée.

Le déclic s’appelle… Vitesse pour ce sprinteur en studs, dont la maman fut elle-même athlète de haut niveau. Prêté par Bruges aux Bataves d’Arnhem (succursale de Chelsea où les Blues eux-mêmes déposent leurs pépites en maturation), le futé Loïs y a trouvé les minutes, les grands espaces et surtout la confiance pour mitrailler la mire adverse.

Auteur de 13 buts et 5 assists pour sa saison primeur 2020-21, il a contribué à l’exercice-canon de son matricule, clôturé à la 4e place d’Eredivisie et en finale de la Coupe des Pays-Bas. Leader d’attaque de ce club surnommé le " FC Hollywood du Rhin " (qui a entre-temps bouté Anderlecht de la Conference Cup), Openda a réussi le bon casting : les producteurs brugeois gardent l’œil… et la main, puisqu’Openda vient de prolonger à la hausse son contrat au Breydel.