Limbombe : "Mon avantage est qu'à Bruges, on joue dans un système comparable à celui de la Belgique"

Les Diables rouges ont entamé, ce lundi, leur préparation pour le match amical face à l'Arabie Saoudite qui aura lieu le 27 mars prochain à Bruxelles.

Dans la sélection de Roberto Martinez, il y a une nouvelle tête : Anthony Limbombe. "Je me sens vraiment super bien et je suis très content avec cette première sélection chez les Diables rouges. Je suis aussi curieux", a-t-il confié au micro de la RTBF.

Et le flanc gauche du FC Bruges de poursuivre : "Je suis évidemment heureux d’être ici. Mon avantage est de jouer à Bruges dans un système comme celui utilisé par la Belgique, en 3-5-2. Il y a juste le niveau qui est naturellement plus élevé et plus intense. Mais j’ai beaucoup de confiance en moi."

Anthony Limbombe constitue une solution de remplacement pour Yannick Carrasco, sachant que Nacer Chadli (l’homme idéal aux yeux du sélectionneur pour remplacer Carrasco ou Thomas Meunier sur les flancs) est blessé et que son retour s’annonce assez compliqué. Les chances semblent grandes de le voir jouer, au moins quelques minutes, face à l'Arabie Saoudite.

"Je n’ai aucune garantie de jouer. Le coach a juste parlé du programme de la semaine et on verra bien. C’est l’entraîneur qui décide. On va voir comment vont se dérouler les entraînements et j’espère que j’aurai du temps de jeu", se contente-t-il de dire.

Limbombe profite du moment présent. Il a littéralement explosé cette saison et le voilà aujourd'hui aux côtés des Hazard, De Bruyne, Kompany ou encore Lukaku en équipe nationale. "C’est un rêve naturellement quand vous êtes jeune comme moi. C’est beau d’être aujourd’hui dans ce groupe et de pouvoir s’entraîner avec de tels joueurs. On va voir comment cela va se passer cette semaine", a-t-il souligné.

Anthony Limbombe a connu un parcours atypique comme il l'explique : "A Genk, j’étais fort jeune, peut-être même trop jeune et je n’étais sans doute pas prêt. Le talent était là mais physiquement, je n’étais pas prêt. Je suis parti aux Pays-Bas et là-bas, j’ai joué deux saisons avant de rejoindre le Club de Bruges. Je suis aujourd’hui heureux des différentes étapes franchies dans ma carrière."

Le tournant de sa carrière est sans aucun doute son passage à Bruges où Michel Preud'homme le voulait absolument. "Je dois remercier Michel Preud’homme qui m’a attiré au FC Bruges. J'avais confiance en lui. Et lui en moi. C'est aussi grâce à lui si je suis ici chez les Diables", révèle-t-il.

Il peut désormais rêver du Mondial en Russie. Cela dit, quand on lui demande combien de chances a-t-il d'être à la Coupe du Monde en juin prochain, il rétorque avec humilité : "Je préfère ne rien dire à ce sujet."