C’est l’hécatombe au Real Madrid puisque six joueurs et un membre de l’encadrement sont positifs au coronavirus. À deux jours d’un nouveau match de championnat, Eden Hazard pourrait en profiter pour enfin rejouer.

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Ce vieil adage pourrait avoir un sens particulier pour Eden Hazard ce week-end. Au milieu de ces cas positifs, le capitaine des Diables pourrait tirer son épingle du jeu.

En effet, si les cas positifs de Modric et Marcelo n’ont pas un impact direct sur lui, ceux de Rodrygo, Bale et Asensio auront une bien plus grande influence sur lui.