Lestienne sélectionné par Roberto Martinez pour Saint-Marin et le Kazakhstan, Kompany et De Bruyne non repris - © Tous droits réservés

2️⃣8️⃣ Devils for our games against San Marino and Kazakhstan ???? #EURO2020 #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/ghJzpbVr6x — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 4, 2019