Lestienne quitte le rassemblement des Diables, 24 joueurs présents à Tubize

Lestienne : "Le secret de ma forme ? Calme, réussite et une bonne préparation" - Standard -... Maxime Lestienne a été prépondérant dans la victoire du Standard contre Mouscron, son club formateur (4-1). Auteur d’un doublé, Max a mis les Rouches sur la voie du succès. Avec trois buts et un assist en quatre matches, l’ailier semble avoir retrouvé un excellent niveau. Le fruit "d’une bonne préparation". "La semaine passée, j’ai raté beaucoup d’occasions. J’ai essayé de rester calme, même si j’en rate encore une belle. J’ai eu un peu de réussite. J’espère que ça va continuer. Ça faisait deux ans que je n’avais plus eu de préparation. Je n’ai pas eu de pépins physiques. Je suis en forme et j’espère que ça fa continué comme ça. On a été plus efficace que la semaine dernière. On a écouté les consignes de l’entraîneur. Il nous avait demandé d’exercer un pressing haut dès le début et de jouer avec deux attaquants en possession de balle pour laisser de l’espace sur les flancs. Ça a bien fonctionné", analyse Lestienne, qui insiste aussi sur la saine concurrence qui règne dans le noyau.