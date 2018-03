Les trois principaux enseignements de la sélection de Roberto Martinez

Le mardi 27 mars, les Diables rouges affronteront l’Arabie Saoudite à Bruxelles. Ce sera le dernier match amical avant juin.

Roberto Martinez a sélectionné 28 joueurs parmi lesquels une nouvelle tête, celle du Brugeois Anthony Limbombe.

De cette sélection, on peut tirer trois principaux enseignements :

1. Christian Benteke, plutôt décevant cette saison à Crytal Palace, voit ses chances de s’envoler pour la Russie sérieusement diminuer. Absent en novembre dernier en raison d’une blessure, Benteke (2 buts en 24 matches cette saison dont un seul en 2018) est, cette fois, dédaigné par Roberto Martinez qui a opté en pointe pour le trio Lukaku-Batshuayi-Origi.

2. Alors qu’il a toujours fait confiance à un groupe d’un peu plus de 30 joueurs, le sélectionneur national a élargi son champ d’action en appelant l’une des révélations de la saison, Anthony Limbombe du FC Bruges, club cher à … Bart Verhaeghe.

Limbombe constitue une solution de rechange sur les flancs et plus particulièrement à gauche. Un choix qui semble presque "contraint et forcé" pour Martinez vu le manque de solutions sur les ailes. Il a sans aucun doute des raisons d’avoir des inquiétudes au sujet de Yannick Carrasco parti en Chine où il évolue comme attaquant de pointe à Dalian Yifang mais aussi des doutes sur le retour à temps et en forme de Nacer Chadli (absent des terrains depuis le 23 décembre). Ce dernier a disputé seulement 3 matches en Premier League cette saison avec West Bromwich (176 minutes de jeu au total).

3. Les joueurs qui ne sont pas dans cette liste de 28 alors qu’ils sont aptes physiquement peuvent se poser des questions. Les Laurent Depoitre (Huddersfield), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Timothy Castagne (Atalanta Bergame) ou encore Brandon Mechele (FC Bruges) et Bjorn Engels (Olympiacos) peuvent sans aucun doute faire une croix sur le Mondial. Reste le cas de Christian Kabasele, qui revient de blessure à Watford, dont les chances de figurer dans les 23 dépendront vraisemblablement de l’état de santé des actuels défenseurs repris dans la sélection.

Enfin, Roberto Martinez sera sensible à la mentalité dans ses futurs choix pour la Coupe du Monde en Russie.

"C’est un élément essentiel pour constituer la liste finale des 23 joueurs pour le Mondial", a-t-il insisté en conférence de presse.