"Les supporters apprécient beaucoup Romelu Lukaku... jusque jeudi", sourit une journaliste danoise

Alors que les Diables rouges affrontent le Danemark jeudi (18h) pour leur deuxième match de poules de l'Euro 2020, nous avons pu poser quelques questions à Helle Smistrup, une journaliste danoise présente au camp de base belge à Tubize. Forcément, après l'émoi suscité par le malaise (heureusement sans trop de gravité) de Christian Eriksen, la plupart des questions portaient sur le génial meneur de jeu danois.

"Tout le monde au Danemark a été traumatisé par ces images" explique la journaliste. "Les 16.000 supporters au stade mais aussi toutes les personnes à la maison. Les gens avaient peur et ont été très touchés."

Résultat, le Danemark est tombé lors de son premier match face à la Finlande et a (logiquement) les pensées ailleurs. Difficile donc de se projeter dans la suite du tournoi pour les Dynamites Danoises : "On ne sait pas à quoi s'attendre pour le reste de la compétition et les joueurs non plus je pense. Evidemment, ils vont tout faire pour jouer pour Christian Eriksen. Ils disent qu'ils veulent jouer pour lui mais on ne sait pas s'ils en sont capables. On espère..."

Une rumeur persistante assurait qu'Eriksen voulait être présent au stade jeudi pour encourager ses troupes. Des bruits de couloir balayés d'un revers de la main par Smistrup : "Je n'en ai pas entendu parler. Il est toujours à l'hôpital donc je ne pense pas que ça arrivera."