Les responsabilités de la déroute des Diables rouges en Suisse en 7 questions

Les Diables rouges croqués par Pad'R dans La Tribune - © Pad'R

3. Martinez a-t-il été incapable de s’adapter au changement tactique des Suisses ?

"Il doit se remettre en question comme les joueurs doivent le faire. Oui, il a commis des erreurs mais il n’est pas le seul responsable", estime Stephan Streker.

"Tous les choix de Martinez se respectent mais ce qui pose parfais question, c’est la manière dont il les justifie. Un Fellaini nous aurait fait beaucoup de bien. Il aurait dû le reprendre. Je préfère donc qu’il change sa communication plutôt que sa tactique", ajoute Rodrigo Beenkens.

4. La tactique de Martinez ne fonctionne pas dès qu’il y a 2 ou 3 absents. Vrai ?

"En plaçant Dries Mertens en 9, il a été obligé de placer Thorgan Hazard à droite. Si Michy avait débuté en 9, Mertens aurait évolué à droite et Thorgan à gauche à la place de Chadli. Mertens en 9, cela n’avait pas fonctionné en amical aux Pays-Bas. Le championnat italien n’est plus aussi relevé que dans les années 80 et 90. Mettez Dries Mertens en 9 en Angleterre ou en Espagne et il ne marquera jamais 25 buts", explique Philippe Albert.



"Avec tout le respect pour la Suisse, on était dans cette Ligue des Nations dans le plus faible groupe des Avec ce qu’elle a montré à la Coupe du Monde, jamais elle ne doit terminer là où elle a terminé. Et ce, si elle joue avec l’envie et peut-être l’impact physique qui nous a cruellement manqué à Lucerne. A 3-2, on est toujours qualifié. En deuxième mi-temps, on n’a pas un Fellaini ou même un De Bruyne dont on sous-estime l’importance sans ballon. On a des joueurs trop gentils et il nous manque quelques méchants derrière. Toby Alderweireld, c’est une jaune tous les 10 matches, Kompany c’est une jaune tous les 6 matches. Boyata, c’est deux jaunes en 15 matches. Allez voir les stats de Sergio Ramos. Si vous voulez gagner une compétition, il faut y aller. Je ne parle d’agressivité mal placée", analyse Rodrigo Beenkens.

5. Avec Nainggolan, cela ne serait pas arrivé ?

"On ne le saura jamais. Il a pris une décision et il doit l’assumer", note Philippe Albert.

"Moi, j’ai toujours été un fervent supporter de Radja, rétorque Khalilou Fadiga. C’est un joueur exceptionnel au niveau de la mentalité dont on a toujours besoin dans une équipe. "

Et Philippe Albert de préciser : "Il y a de bons et de mauvais élèves et Roberto Martinez préfère les bons élèves" .



6. Roberto Martinez aurait-il dû faire tourner contre l’Islande (le match qui a précédé celui contre la Suisse) ?

"C’était un match à domicile et tu dois faire en sorte de mettre ta meilleure équipe. Je suis donc d’accord avec Martinez", affirme Philippe Albert.

Un avis partagé par Fadiga : "Il a aligné l’équipe qui devait être alignée."

"Je suis convaincu que c’est pour le public que Roberto Martinez a aligné sa meilleure équipe pour le dernier match de l’année 2018. J’en suis convaincu. Chapeau à lui", concède Rodrigo Beenkens.

7. Martinez s’est-il couché devant Mourinho en ne sélectionnant pas Fellaini et ne faisant pas jouer Lukaku (les deux hommes ont évolué ce dimanche avec Manchester United contre Crystal Palace) ?

"J’ose espérer que non, avoue Philippe Albert. J’ai été très étonné de la présence de Mourinho au stade lors du match face à l’Islande. Il est peut-être venu s’assurer de quelques choses. Si c’est le cas, ce n’est pas normal."

En conclusion, il y a deux victimes comme le rappelle Rodrigo Beenkens : L’Union belge qui perd entre 5 et 8 millions d’euros et les deux détenteurs des droits de cette Ligue des Nations en Belgique.