Les raisons de son choix, son état de forme, sa polyvalence : Chadli répond à 10 questions des fans Mauves

Comme Vincent Kompany, Simon Davies et d’autres nouvelles recrues anderlechtoises, Nacer Chadli s’est prêté au jeu des dix questions posées par les supporters mauves dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter du club.

"Mes premiers jours se sont très bien passés. Le groupe m’a bien accueilli. Je me sens déjà très à l’aise", a entamé le Diable rouge qui a ensuite évoqué son choix de venir à Anderlecht. "Qu’est ce qui m’a convaincu ? Vincent et son projet. C’est lui qui m’a convaincu. A côté de cela, je me suis dit que j’avais besoin de temps de jeu", a révélé Chadli.

Habitué à arpenter les flancs en équipe nationale, Chadli s’est dit disponible à évoluer à plusieurs postes. "Je suis un joueur assez polyvalent. J’ai évolué au poste de latéral en équipe nationale. J’ai aussi joué milieu de terrain et sur les côtés. On verra bien où le coach aura besoin de moi." "Je pense que je ne suis pas encore à 100% physiquement mais j’ai une préparation derrière moi, je manque un peu de rythme de match, ce que je n’ai pas eu à Monaco", a-t-il encore ajouté.

Chadli a également parlé des premiers matches compliqués pour Anderlecht, de ses dernières saisons à l’étranger ou encore du système 'nouveau' et 'spécial' des play-offs.