Les premiers mots de Witsel au BVB : "Dortmund est l'une des meilleures équipes en Europe"

Axel Witsel est arrivé lundi au BVB Dortmund, après un an et demi passé en Chine au Tianjin Quanjian. Le joueur s'est exprimé au sujet de son nouveau club sur les réseaux sociaux.

"C’était important de revenir en Europe après la Coupe du monde. J’ai eu l’opportunité avec Dortmund qui m’a montré son intérêt à travers son coach et son directeur sportif, Michael Zorc. Pour moi, c’était important. Dortmund est l’une des meilleurs équipes en Europe."

Le Diable rouge a livré ses impressions sur son premier jour en Allemagne : "C'était une journée particulière, mais j’ai reçu un bon accueil de la part de tout le monde. Aujourd’hui (le lendemain de son arrivée), je me sens déjà mieux. J’essaie de parler avec tout le monde. Maintenant, je dois apprendre l’allemand".

Axel Witsel en a profité pour faire une révélation pour le moins étonnante : "J’ai un surnom : la chaloupe comme le nom du bateau. Mes amis me surnomment ainsi car je suis tout le temps relax, jamais stressé. Sur le terrain, j’essaie d’être un leader, de donner le maximum pour mon équipe. Je ferai tout pour que l’équipe atteigne ses objectifs cette saison. Maintenant, j’ai 29 ans, pour moi c’est le bon âge, j’ai plus d’expérience et je suis prêt pour atteindre les objectifs du club".

Enfin, le milieu de terrain ne tarit pas d'éloges sur le championnat allemand et sa nouvelle équipe : "Pour moi la Bundesliga est l’un des meilleurs championnats en Europe avec l’Italie et l’Espagne. L’équipe est vraiment jeune mais très talentueuse".