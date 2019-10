Les plus larges victoires de l'équipe nationale belge

Belgique - Saint-Marin : Le Résumé du Match - Qualifications Euro 2020 - 10/10/2019 La Belgique est la première équipe à être qualifiée pour l’Euro 2020 avec un sans-faute soit un total de 21 points en sept rencontres. Les Diables ont battu Saint-Marin 9-0. Romelu Lukaku a ouvert le score, franchissant de cette façon la barrière symbolique (et incroyable) des 50 buts en équipe nationale à seulement 26 ans. Chadli, Brolli (contre son camp), de nouveau Lukaku, Alderweireld et Tielemans portaient le score à 6-0 à la pause. Benteke faisait 7-0 d’un joli but, trois minutes après avoir remplacé Lukaku. Yari Verschaeren alourdissait le score en convertissant un penalty offert par Yannick Carrasco. Castagne aussi participait au festival avec le 9-0 à la 90e minute. Les Diables ont fait le job, ont donné du plaisir à leurs fans à domicile. Place à la fête et surtout au réel objectif : la tête du groupe, voire le sans-faute. Et là, sans doute, nos Diables pourront pleinement savourer.