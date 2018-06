Les enseignements de Belgique-Egypte : Ciman plus qu'un joker, Witsel-Carrasco rassurent, Hazard illumine

Roberto Martinez doit être un sélectionneur satisfait ce jeudi matin après la belle victoire de ses Diables Rouges face à l’Egypte pour leur deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Les joueurs montent en puissance. Ses choix ont payé et Eden Hazard a brillé. Quels sont les enseignements que l’on peut tirer après ce succès ? On fait le point

Fidèle à ses principes, Martinez a une nouvelle fois débuté le match avec son équipe-type. Certes, l’heure n’est plus au test mais ses remplaçants doivent tout doucement sentir qu’ils n’auront pas beaucoup de temps de jeu en Russie. Seules les éventuelles blessures et suspensions peuvent contrecarrer les plans du coach fédéral.

Dans l’esprit de l’entraîneur, le Farciennois a le profil idoine pour occuper l’axe du trio défensif. Pour Martinez, Alderweireld doit occuper le ‘côté’ droit et faire profiter l’équipe de ses diagonales millimétrées. Vertonghen doit occuper le ‘côté gauche’ pour couvrir au mieux les montées de Carrasco. Enfin, Dedryck Boyata et Leander Dendoncker n’ont pas le charisme nécessaire pour être LE patron central de cette défense.

Les 'Chinois' n’ont pas tout perdu

Axel Witsel - © BRUNO FAHY - BELGA

Très critiqués pour leurs décisions de rejoindre le lucratif championnat chinois, Axel Witsel et Yannick Carrasco ont montré ce mercredi soir qu’ils n’avaient pas totalement perdu leurs qualités.

Gêné par une blessure au genou depuis le début de la préparation, Witsel a fait du bien à l’entrejeu des Diables face aux Pharaons. Sa discipline et son placement ont soulagé sa défense et ont permis aux Belges de récupérer plus de ballons. Face au Portugal, son absence s’était fait sentir. Certes, les Lusitaniens possèdent de bien meilleurs manieurs de ballons que les Egyptiens mais le Liégeois est assurément celui qui assume le mieux le rôle de sentinelle dans le système ‘Martinez’. Sa présence semble indispensable.

De son côté, Carrasco a rassuré. Dynamique et motivé pendant 20 minutes contre le Portugal, il a ensuite baissé le pied comme beaucoup de ses coéquipiers. Mercredi soir, il a montré qu’il se sent de mieux en mieux et qu’il monte en puissance dans cette préparation. Malgré six mois très en-deçà de son talent du côté de Dalian, il a prouvé qu’il était toujours le meilleur au poste spécifique d’ailier gauche.