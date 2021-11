Les Diablotins U17 médaillés de bronze au Mondial 2015 : que sont devenus les équipiers de Dante Vanzeir et Wout Faes ?

Plus

Wout Faes et Dante Vanzeir sont les deux derniers appelés de Roberto Martinez chez les Diables Rouges. Mais ce sont aussi les deux rescapés de la génération des Diablotins U17 qui, en novembre 2015, décrochèrent la 3e place du Mondial U17 au Chili. Un podium mondial qui fut le tout premier de l’Histoire du football belge… avant celui de la génération dorée en 2018. Mais la Roche Tarpéienne n’est jamais loin du Capitole : que sont devenus les héros de 2015 ? Revue des troupes. Le 8 novembre 2015, la Belgique bat le Mexique 3-2 en petite finale du Mondial chilien. Les buts belges sont inscrits par (déjà) Dante Vanzeir (2 buts) et Dennis Van Vaerenbergh, qui se partagent également les assists – avec l’aide d’Orel Mangala pour le 3-2. Le coach Bob Browaeys aligne ce jour-là Gaëtan Coucke (but), Kino Delorge, Laurent Lemoine, Wout Faes, Christophe Janssens (défense), Dries Caignau, Dante Rigo, Rubin Seigers (milieu), Jorn Vancamp, Dante Vanzeir et Dennis Van Vaerenbergh (attaque).

8 images Les Diablotins U17 médaillés de bronze au Mondial 2015 © BELGA - VIRGINIE LEFOUR

Les confirmations au plus haut niveau

Wout Faes (arrière central, Anderlecht 2015, Reims 2021). Capitaine éternel en équipes de jeunes, l’ex-chevelu mauve (apparenté à David Luiz pour sa tignasse) a dû quitter Neerpede pour s’imposer. Gourmand à Heerenveen puis à l’Excelsior Rotterdam, Faes s’est imposé à Ostende avant de devenir un pilier à Reims (100% du temps de jeu). Il postule comme leader du futur chez les Diables.

Orel Mangala (milieu, Anderlecht 2015, Stuttgart 2021). Réserviste à l’entame du Mondial chilien et auteur d’un assist en petite finale, le médian def a gagné sa place de titulaire durant le tournoi. Il a quitté Neerpede 6 mois plus tard pour le Borussia Dortmund, avant de s’imposer en Bundesliga sous les couleurs de Stuttgart où il est titulaire depuis ses 19 ans (88 matches, 3 buts). Sa cote est évaluée aujourd’hui à 22 millions d’euros ! Appelé par Roberto Martinez lors du triptyque de mars (Galles, République Tchèque, Biélorussie), il fait aujourd’hui partie du noyau élargi des Diables Rouges. Et à coup sûr des Diables de demain. Dante Vanzeir (attaquant, Genk 2015, Union 2021). Lui aussi réserviste en début de tournoi chilien, l’actuel puncheur de la Butte a illuminé le match de consolation en plantant deux pions (dont le 3-2 victorieux à la dernière minute) et un assist. Formé à Genk mais jugé trop court au Racing (9 matches, 2 buts), il a aussi montré ses limites lors de son prêt à Malines en 2019-20 (18 matches, 3 buts) avant... d’exploser en D1B avec le Beerschot (39 matches, 17 buts) et surtout l’Union Saint-Gilloise (28 matches, 22 buts). Symbole du buzz unioniste en D1A, Vanzeir incarne parfaitement la maxime " reculer pour mieux sauter ".

8 images Dante Vanzeir © Belga

Les satisfactions

Gaëtan Coucke (gardien, Genk 2015, Malines 2021). L’actuel portier de Malines était la doublure de Jens Teunckens à l’entame du tournoi chilien. Il n’a disputé que la petite finale. Issu de la fameuse filière de portiers de Genk animée par Guy Martens, il a tenu 23 fois les bois de Genk avant de filer en prêt à Lommel et de rebondir aujourd’hui à Malines (2e saison). A 23 ans aujourd’hui, il était promis à mieux… Ismael Azzaoui (médian, Tottenham 2015, Armelo 2021). Leader technique des Diablotins U17 (17 matches, 6 buts), l’ex-Anderlechtois avait perdu sa place durant le tournoi. Inutilisé ensuite à Wolfsburg, il s’est établi en Eredivisie néerlandaise (Willem II, Heracles Armelo) où il ne monte au jeu... que comme joker. Pouvait (beaucoup, beaucoup) mieux. Lennerd Daneels (ailier, PSV Eindhoven 2015, Waalwijk 2021). Peu utilisé au Chili (60 minutes), le blondinet est le supersub désigné (9 montées eu jeu sur 12 matches possibles) du RKC Waalwijk, 13e actuel d’Eredivisie. Mais il porte fièrement ses 50 caps en D1 batave. Pas mal.

8 images Ismael Azzaoui © Belga

Les déceptions

Jens Teunckens (gardien, Club Bruges 2015, Waalwijk 2021). Casé à l’Antwerp (4 matches en 3 saisons), l’ex-gardien titulaire des Diablotins U17 joue les doublures depuis deux ans en Eredivisie à Waalwijk (9 matches). Laurent Lemoine (arrière central, Club Bruges 2015, Lommel 2021). Pion de base de l’axe défensif de Bob Brewaeys avec Wout Faes, l’ex-Brugeois n’a pas eu sa chance au Breydel, comme tant d’autres joueurs formés chez les Gazelles. Prêté en D1B à Roulers puis à Malines (avec qui il est promu et remporte la Coupe de Belgique contre Gand… mais en loupant la finale pour excès de cartes jaunes), Lemoine poursuit son parcours dans l’antichambre à Lommel. Où il est titulaire… une fois sur quatre (32 matches, 1 but). Christophe Janssens (latéral gauche, Genk 2015, Deinze 2021). Titulaire indiscutable des Diablotins U17 (sauf face au Costa Rica en quart), le rejeton de l’ex-défenseur unioniste Denis Janssens s’est installé à l’étage inférieur : MVV Maastricht (D2 NL), Westerlo (42 matches en 3 saisons, dont 3 matches de PO2) et aujourd’hui Deinze où il est souvent titulaire comme pare-choc défensif.

8 images Dante Rigo © Andrs Pia/Photosport

Dante Rigo (médian, PSV Eindhoven 2015… et 2021). Capitaine et Belge en vue lors du tournoi chilien (meilleur buteur avec 3 goals, dont celui de la qualification au 1er tour), Dante Rigo a fait toute sa formation au PSV Eindhoven (7 apparitions et 1 goal en deux saisons...) mais a dû s’expatrier au Sparta Rotterdam puis à ADO La Haye pour gratter du rab. Relégué avec ADO en fin de saison dernière, il est de retour au PSV… mais végète en équipe réserve. Du gâchis. Rubin Seigers (milieu, Genk 2015, Westerlo 2021). Médian récupérateur désigné de Bob Browaeys, le Limbourgeois a passé 3 ans dans le noyau A de son Racing Genk formateur. Promu par Albert Stuivenberg, puis conservé par Philippe Clement, Seigers a trouvé en D1B son niveau naturel (Beerschot puis Westerlo, où il est titulaire inamovible de Jonas De Roeck). Matthias Verreth (ailier, PSV Eindhoven 2015, Waasland-Beveren 2021). Formé au PSV avec Rigo et Daneels, il fut quatre fois titulaire au Chili… mais dut pousser jusqu’en D2 danoise (Kolding) pour gratter des minutes ! Il est aujourd’hui titulaire au Freethiel, en D1B. Alper Ademoglu (attaquant, Anderlecht 2015, Turgutlusport 2021). Grand espoir du foot belge en 2015 et titulaire 5 matches sur 7 au Chili, l’ex-produit mauve avait signé à Schalke 04 dès après le Mondial… mais en n’y jouant qu’en Réserves (Oberliga). A 23 ans, il végète aujourd’hui en D2 turque. Et depuis 3 saisons… Du gâchis (bis).

8 images Alper Ademoglu © DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Les chutes libres

Kino Delorge (latéral, Genk 2015, Straelen 2021). Indéfectible titulaire au Chili, Kino Delorge avait gratté toutes les minutes au Mondial ! Depuis, c’est la chute libre : prêté à Dordrecht (D2 NL), puis… au Dynamo Bucarest (4 apparitions) et à Lierse Kempenzonen (D1 amateur), le latéral s’est retrouvé deux fois sans club avant de rebondir début 2021… en D4 allemande (Regionalliga West) où il affiche 56% du temps de jeu. Bof, très bof. Dries Caignau (arrière, Gantoise 2015, Alost 2021). Doublure au Chili mais titularisé pour la petite finale, le produit buffalo n’a jamais reçu sa chance dans le noyau A gantois et n’a fait, depuis, que descendre les échelons. Présent 3 saisons à Dender en D1 amateur, il négocie actuellement son 3e exercice… en D2 amateur (Londerzeel, puis Alost… où il affiche 20% du temps de jeu).

Dennis Van Vaerenbergh © Belga Dennis Van Vaerenbergh (attaquant, Club Bruges 2015, Lokeren-Temse 2021). Terreur des défenses chez les jeunes Brugeois et en Belgique U17 (21 matches, 9 buts), le grand Dennis (1,88 m) n’a jamais confirmé au plus haut niveau. Prêté au FC Eindhoven (D2 batave) puis à Dender et Tirlemont (D1 amateur), il est aujourd’hui réserviste à Lokeren-Temse (D2 amateur, 5 entrées au jeu, 0 but). Où s'arrêtera la chute ? Matisse Thuys (médian, Genk 2015, Visé 2021). Titulaire au premier match au Chili, le Limbourgeois a été prêté à Maastricht avant de rétrograder à Geel… et aujourd’hui à Visé (D1 amateur). Terry Osei-Berkoe (attaquant, Club Bruges 2015, Tirlemont 2021). Prêté à Knokke, succursale habituelle du Breydel, après le Chili (où il fut titulaire deux fois), l’ailier s’est aujourd’hui installé en D1 amateur (Lierse-Kempenzonen, Tirlemont) où il joue les supersub…

Le porté disparu

Jorn Vancamp (attaquant, Anderlecht 2015, sans club en 2021). Double buteur contre le Honduras et la Corée, l’ex-avant mauve a reçu deux fois sa chance au Sporting, fin 2016, sous… René Weiler (pourtant peu réputé pour son goût du djeun) : en compétition contre Westerlo et en Europaligue un match complet contre Saint-Etienne (2-3, la qualification était déjà assurée). Prêté à l’étage inférieur à Roda, au Beerschot et au FC Eindhoven, il est aujourd’hui… sans club.

8 images Jorn Vancamp © Belga

