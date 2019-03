Les Diablotins entament leur préparation par une défaite face au Danemark

Actuellement en stage au Danemark, les troupes de Johan Walem ont entamé mercredi soir leur préparation pour l'Euro U21 de football qui se déroulera en juin prochain en Italie et à Saint-Marin. Alors qu'ils menaient 0-2 à la pause, les Diablotins se sont finalement inclinés 3-2 face aux Espoirs danois mercredi soir dans l'Harboe Arena, à Slagelse. La précédente défaite des Espoirs belges remontait au ... 13 octobre 2016 (0-1 face à la Lettonie). Leur série de 13 matches sans défaite est donc terminée.

Malmenés et dominés tout au long du premier acte, notamment en raison des nombreuses opportunités de l'attaquant Andreas Olsen, les Belges ont toutefois fait preuve de caractère pour tenir le choc et surtout rentrer aux vestiaires avec un avantage de deux buts. Cinq minutes avant le repos, les Diablotins ont profité d'une remise ratée du défenseur Mads Valentin qui a trompé la vigilance de son propre gardien, Daniel Iversen (40e, 0-1). Une minute plus tard, l'Anderlechtois Francis Amuzu réalisait le break en faveur des Belges via une frappe enroulée du pied droit (41e, 0-2).

Avec ce résultat de 0-2 au repos, Johan Walem effectua huit changements au retour des vestiaires. Un déséquilibre général qui permit aux Danois de réduire rapidement la marque dès la 47e minute de jeu via Skov Olsen (1-2). Après ce premier coup dur, la Belgique a souffert et n'est pas parvenu à se créer la moindre occasion lors des 25 premières minutes de la seconde période. Dans les dix dernières minutes, Mmaae fut même tout proche de tromper Jackers mais le centre danois fut finalement dévié sur le poteau des cages belges (83e). En fin de rencontre, Nordin Jackers sauva une ultime fois les siens sur une frappe de Jens Stage (88e) mais ne put finalement rien faire sur le but égalisateur, tombé dans le temps additionnel, de Jonas Wind (90+2, 2-2). Complètement déboussolés, les Diablotins s'écroulaient littéralement et concédaient un nouveau but un minute plus tard. Sur un centre de Mathias Jensen, la défense belge était prise à revers et devait s'avouer une troisième fois vaincue sur le but victorieux de Jens Stage (90+3, 2-3).

L'Euro U21 aura lieu en Italie et à Saint-Marin entre le 16 et le 30 juin 2019. Les Diablotins sont reversés dans la poule A avec la Pologne (16/6), l'Espagne (19/6) et l'Italie (22/6).

Le sélectionneur Johan Walem annoncera sa liste définitive pour l'Euro U21 le 6 juin prochain.