Les Diablotins, en tête de leur groupe, entament leur sprint final vers l'Euro 2019

En tête de son groupe de qualifications pour l'Euro 2019 des moins de 21 ans, la Belgique défiera son dauphin, la Hongrie, lundi à Louvain (20h). Une victoire pourrait rapprocher l'équipe entraînée par Johan Walem du championnat d'Europe espoirs.

Jeudi, les Diablotins ont convaincu, sortis vainqueurs des Pays-Bas en match de préparation (1-4) grâce à des buts inscrits par Obbi Oularé, Dion Cools, Julien Ngoy et Alexis De Sart. C'est donc après avoir effectué le plein de confiance, surtout dans le secteur offensif, que les Belges vont défier les Hongrois, vainqueurs 4-0 contre Chypre jeudi.

Les jeunes Belges termineront leurs qualifications par trois déplacements, à Malte (7 septembre), en Hongrie (11 septembre) et en Suède (16 octobre).

Après six matches, la Belgique est en tête avec 14 points et possède 3 unités d'avance sur la Hongrie et la Suède, qui comptent toutefois une rencontre de moins. Seul le vainqueur du groupe se qualifie pour la phase finale alors que les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages.

L'Euro espoirs 2019, organisé en Italie et à Saint-Marin, servira de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.