Les Diablotins éclatent encore l'Allemagne et prennent la tête de leur groupe

Les Diablotins ont frappé un grand coup dans la course à la qualification pour l’Euro de football U21 mardi après-midi en s’imposant 4-1 face à l’Allemagne au stade Den Dreef. Déjà vainqueurs 2-3 en Allemagne en novembre dernier, nos espoirs se sont hissés en tête du groupe 9 avec 10 points grâce à leur 3e succès consécutif.

L’équipe de Jacky Maythijssen a parfaitement entamé la rencontre en prenant l’ascendant dès la 19e minute. Lancé au but, Loïs Openda a obligé Amos Pieper à une faute de dernier homme. La sanction était logique : carte rouge et coup franc pour la Belgique. Un essai que Tresor Ndayishimiye a envoyé dans la lucarne pour placer les Diablotins aux commandes (19e).

La rencontre semblait alors très bien partie pour la Belgique mais un penalty concédé par Daouda Peeters a relancé les Allemands dans la partie. La nouvelle recrue du Sporting d’Anderlecht Lukas Nmecha n’a pas tremblé et transformé son tir au but malgré la bonne détente de Mile Svilar (31e).

Surpris, les Diablotins ont donc regagné les vestiaires sur ce score de parité mais sont ressortis avec les crocs après la pause. La montée au jeu de Sambi Lokonga pour Peeters (46e) a boosté les Espoirs. Charles De Ketelaere a ainsi pris son courage à deux mains et s’est avancé dans l’axe du but allemand avant de lâcher une frappe enroulée du gauche pour faire 2-1 (50e).

Neuf minutes plus tard, Tresor Ndayishimiye a pu transformer un penalty et s’offrir un doublé pour mettre les Diablotins à l’abri (59e). La rencontre était alors pliée mais la Belgique a planté un quatrième but sur une superbe action chorale conclue par Loïs Openda (76e).

L’addition aurait même pu être plus salée mais heureusement pour la Mannschaft, la frappe de Sambi Lokonga s’est écrasée sur le poteau (89e).

Au classement du groupe 9, la Belgique mène la danse avec 10 points, un de plus que l'Allemagne et trois de plus que la Bosnie-Herzégovine. Le Pays de Galles est 4e avec 6 points devant la Moldavie (3 pts). Les Diablotins - qui doivent encore affronter le Pays de Galles, la Moldavie et la Bosnie - doivent donc rester vigilants s'ils veulent conserver leur première place qualificative pour l'Euro 20201 en Slovénie et en Hongrie.