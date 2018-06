Les Diables victimes de leur succès, une centaine de fans force l'entrée à Tubize

Après la convaincante victoire face à l’Egypte (3-0), les Diables rouges ont bénéficié d’une journée de repos qu’ils ont pu passer chez des proches ou la famille.

Ce vendredi, la journée a été divisée en deux parties. Ce matin, plusieurs internationaux ont rendu visite à divers établissements scolaires dans le pays retenus dans le cadre du concours "écoles endiablées".

Les Diables ont ainsi fait le bonheur des enfants et la journée s’est terminée à Tubize avec un entraînement à 17h30 ouvert au public, le seul au cours de ce stage de préparation de deux semaines. La capacité étant limitée à 1600 places, pour des raisons de sécurité, des supporters ont fait la file dès midi devant le Belgian Football Centre de Tubize. Les places sont distribuées par ordre d’arrivée.

Très vite, les 1600 ont trouvé acquéreurs et plus d’une centaine de fans de l’équipe nationale belge n’a pu entrer. Après plusieurs minutes d’attente, un mouvement de foule s’est constitué et les supporters belges ont forcé l’entrée en passant par le champ situé à côté du terrain où les Diables rouges s’entraînaient. Et ce, afin d'assister à la séance donnée par Roberto Martinez.



Ces derniers temps, on a régulièrement évoqué une forme d’essoufflement dans la relation entre les supporters et les Diables rouges. A l’approche de la Coupe du Monde, l’heure est à l’espoir de réaliser de grandes choses en Russie. Le rêve est d’aller plus loin qu’en 2014 au Brésil ou en 2016 en France où l’aventure s’est à chaque fois arrêtée en quarts.



Les très nombreux supporters ont finalement vu 20 Diables à l’entraînement. En revalidation, Vincent Kompany et Thomas Vermaelen manquaient évidemment à l’appel... Kevin de Bruyne et Yannick Carrasco présents pour la presse étaient également absents.



Il ne reste plus qu’un match au programme des hommes de Roberto Martinez avant le départ en Russie, ce sera donc face au Costa Rica ce lundi à 20h45. Un match que vous pourrez suivre en direct vidéo sur notre site !