Les Diables se sont retrouvés pour la 1ère fois après le Mondial, 7 absents à l'entraînement

Un mois et demi après leur troisième place historique en Coupe du Monde, les Diables Rouges se sont retrouvés ce mardi après-midi à Tubize afin de préparer les deux premières rencontres du nouveau cycle international, un match amical en Ecosse (vendredi 7 septembre) et un déplacement en Islande (mardi 11 septembre) pour la Nations League.

Eden Hazard & Co ont donc repris le chemin du Centre National de Tubize qu'ont découvert Timothy Castagne (22 ans), Hans Vanaken (26 ans), Birger Verstraete (24 ans) et Leandro Trossard (23 ans), les quatre nouveaux venus appelés par le sélectionneur national Roberto Martinez.

Ils étaient 21 à l'entraînement. Toby Alderweireld et Koen Casteels étaient auprès de leur compagne et de leur nouveau-né. Christian Benteke, Simon Mignolet, Nacer Chadli et Marouane Fellaini sont restés aux soins. Yannick Carrasco était également absent.

A noter la présence du gardien de Waasland-Beveren Davy Roef pour compléter le noyau.

Mercredi et jeudi, les Diables s'entraîneront à Tubize. Tous les entraînements seront fermés au public. Ils s'envoleront seulement vendredi matin, le jour du match, à Glasgow.