Les Diables se retrouvent pour préparer les derniers matches de Nations League

Les Diables Rouges débutent lundi à Tubize leur préparation en vue des deux derniers matchs de Ligue des Nations, contre l'Islande (15 novembre à Bruxelles) et en Suisse (18 novembre à Lucerne). Roberto Martinez a sélectionné 25 joueurs. La grande interrogation concerne Romelu Lukaku, qui a rejoué dimanche avec Manchester United après avoir manqué deux rencontres.

Vendredi, en conférence de presse, Martinez a confié ne pas savoir s'il pourra compter sur son avant-centre.

Parmi les 25 joueurs attendus à Tubize, Martinez retrouvera Adnan Januzaj et Leander Dendoncker. Le premier s'était blessé après son but victorieux contre l'Angleterre en Coupe du monde et avait loupé le début de saison. Le second n'a pas encore joué en championnat avec son nouveau club, Wolverhampton, mais vu les nombreux absents, Martinez souhaite s'appuyer sur sa polyvalence.

Car la liste des joueurs indisponible est longue: Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et Christian Benteke sont blessés. Martinez a préféré laisser Marouane Fellaini peaufiner sa condition à Manchester. Le médian a repris la compétition mercredi passé après plusieurs semaines sur le carreau.

Les conditions de Nacer Chadli, sorti touché aux côtes contre le Paris Saint-Germain dimanche, devront également être évaluées.

Les Diables Rouges sont en tête du groupe 2 avec 6 points. La Suisse en compte également 6, mais a joué une rencontre de plus. L'Islande, 0, est déjà reléguée en Ligue B. La rencontre en Suisse s'apparente à la "finale" du groupe, même si les Belges, en cas de victoire face à l'Islande, pourrait n'avoir besoin que d'un point pour accéder au 'Final Four'.