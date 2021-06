Les Diables se rassurent en s’imposant face à la Croatie (1-0), Eden Hazard joue dix minutes

Petit à petit, les Diables prennent confiance. Si les occasions franches manquent, leur montée en puissance est proche d’être concrétisée à la demi-heure. Après un superbe contrôle de la poitrine, Lukaku se retourne bien et enroule sa frappe. Le ballon heurte le poteau avant de revenir dans la zone de Carrasco, qui suivait bien. Le joueur de l’Atlético reprend le ballon de la tête mais le voit s’écraser sur la transversale.

Les Belges devaient se rassurer et ont rempli leur mission. Devant les vice-champions du monde croates, les Diables rouges se sont imposés 1-0 grâce à un but de Romelu Lukaku en première mi-temps. Malmenée face à la Grèce, la défense aura sans doute repris de la confiance après une prestation solide. Eden Hazard a joué une dizaine de minutes.

Quelques minutes plus tard, la domination belge est finalement récompensée. Sur un corner frappé par Mertens, suivi par une séquence de billard dans le grand rectangle, Lukaku reprend le ballon du pied droit à bout portant pour tromper Livakovic (1-0). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un avantage mérité des Diables grâce à une réalisation de son attaquant vedette, la 60e en équipe nationale, et une organisation défensive plutôt rassurante.

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez effectue un premier changement en remplaçant Vertonghen par Vermaelen qui se positionne donc sur la gauche de la défense. La première occasion de la deuxième mi-temps est également pour les Belges. Sur un très bon centre de Castagne, Vrsaljko ne saute pas dans le bon timing et permet à Carrasco dans le grand rectangle. L’ailier se positionne sur son pied gauche mais manque le cadre (53').

Sur le côté gauche, Chadli centre vers Lukaku mais le buteur belge est bien gêné par Gvardiol et ne parvient pas à reprendre le ballon de la tête (58'). Martinez effectue deux nouveaux changements en remplaçant un décevant Mertens par Vanaken (68') et Chadli par Thorgan Hazard (71').

Sans être déplaisante, la rencontre manque tout de même de vraies possibilités pour les deux formations. Plus le match avance, plus l’approche de l’Euro semble dans les têtes des deux équipes qui ne se donnent pas à 100% dans les dernières minutes. Les supporters attendaient Eden Hazard, il est finalement monté au jeu à moins de dix minutes de la fin du match, accompagné par Jérémy Doku (82').

En fin de rencontre, Thorgan Hazard est parfaitement lancé en profondeur et essaye de trouver Lukaku en retrait mais le meilleur buteur de l’histoire des Diables ne comprend pas les intentions du joueur de Dortmund et ne suit pas (86'). Une minute après, Vanaken adresse un bon centre vers le buteur du soir. L’attaquant s’élève plus haut que son opposant mais sa tête est repoussée par Livakovic. Le ballon revient dans les pieds de Lukaku qui est une nouvelle fois battu par le portier croate.

Pas vraiment mis à contribution de toute la rencontre, Courtois doit se détendre sur une frappe de Brekalo dans les dernières secondes du temps additionnel. Un arrêt salvateur qui permet aux Diables de s’imposer sur la plus petite des marges face aux Croates. La Belgique effectue donc le plein de confiance avant l'Euro face à un gros calibre à l'issue d'une rencontre globalement dominée par les Diables.