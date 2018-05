Les Diables rouges vont continuer à jouer au Stade Roi Baudouin jusqu'en juin 2019

A défaut de pouvoir bénéficier d'un nouveau stade national, les Diables rouges vont rester au Stade Roi Baudouin. La Ville de Bruxelles prolonge donc le bail avec l'Union belge pour l'utilisation du stade.

Le contrat actuel arrivant à échéance le 30 juin prochain, le président de l'Union belge de football, Gérard Linard et Alain Courtois, Échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, ont tenu à clarifier la situation à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce mercredi au Belgian Football Centre de Tubize. Le contrat actuel a été prolongé d'un an, et les Diables pourront donc se produire au Stade Roi Baudouin jusqu'au 30 juin 2019.

Les trois prochains matches amicaux des Belges avant le Mondial (face au Portugal le 2 juin, contre l'Egypte le 6 juin et contre le Costa Rica le 11 juin) se disputeront dans un stade Roi Baudouin qui sera d'ailleurs sold-out ce samedi pour accueillir les champions d'Europe en titre.