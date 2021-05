Les Diables rouges vaccinés : "On peut avoir une diminution de performances pendant plusieurs jours"

Les Diables Rouges vont être vaccinés avant l’EURO. Les différents ministres de la Santé ont donné leur feu vert ce matin. Les 26 joueurs, le sélectionneur et son staff seront vaccinés au Heysel entre le 31 mai et le 2 juin prochain soit 10 jours avant leur entrée dans la compétition. Philippe Rosier est le directeur du département Santé et Performance de l’équipe belge, il accueille cette décision avec de la reconnaissance même s’il s’attend à une légère baisse de performance des joueurs après leur vaccination.

"Ça me semble logique, l’objectif est que le corps réagisse au vaccin et active donc le système immunitaire. La science dit que, dans les premiers jours, il y a une possibilité de faire de la fièvre, de faire une réaction. On peut avoir une diminution de performances pendant plusieurs jours", explique-t-il.

Malgré ces possibles effets secondaires, Philippe Rosier n’y voit pas une difficulté et assure que les protocoles sanitaires resteront stricts : "Si on est vacciné le premier juin, on sera bien rétabli puisqu’on joue notre premier match le 12 juin à Saint-Pétersbourg, on sera presque immunisés. Mais ce n’est pas parce que les joueurs seront vaccinés que les protocoles ne seront plus là. On est testés tous les deux, trois jours, on garde la distance et les masques, il n’y a pas de changement à ce niveau-là."

Les Diables entament leur Euro le 12 juin face à la Russie mais jouent avant des matches amicaux contre la Grèce (le 3 juin) et contre la Croatie (le 6 juin).