Les Diables rouges toujours en tête du classement FIFA, la France 2ième

Jeudi sera publié le nouveau classement FIFA. Pour la sixième fois de suite, la Belgique y figurera sur la plus haute marche du podium et devancera la France, championne du monde, et le Brésil.

L'équipe nationale masculine de football occupe la première place du ranking mondial depuis septembre 2018, deux mois après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde en Russie. La Belgique avait déjà été en pole position de novembre 2015 à mars 2016.

Depuis la dernière publication du classement début février, les Diables Rouges ont bien débuté leur campagne qualificative pour l'Euro 2020 en battant la Russie (3-1) à Bruxelles et Chypre (0-2) à Nicosie.

Selon le site spécialisé football-rankings.info, la phalange de Roberto Martinez affichera un total de 1737 points, soit quatre de plus que les Bleus de Didier Deschamps. Le Brésil va garder sa troisième place (1675). L'Angleterre (4e, 1646) et l'Uruguay (6e, 1612) grimpent d'une position au détriment de la Croatie (5e, 1620) et du Portugal (7e, 1607).