Les Diables Rouges toujours cinquièmes au classement FIFA

Les Diables Rouges ont conservé leur 5e place au nouveau classement FIFA, publié jeudi et dans lequel on note très peu de changements. Comme la très grande majorité des autres pays, la Belgique n'a en effet pas joué depuis la publication du classement précédent, le 15 février.

Championne du monde en titre, l'Allemagne emmène toujours le classement avec 1609 points. Les Allemands devancent le Brésil (1489), les champions d'Europe portugais (1360) et l'Argentine (1359). Seul changement, l'Espagne et la Pologne partagent désormais la 6e place avec 1228 unités. La Suisse (1197), la France (1185) et le Chili (1161) viennent compléter le top 10 de ce classement.

Les trois adversaires des Diables au Mondial 2018 n'ont pas bougé. L'Angleterre (1047) reste 16e, la Tunisie (920) 23e et le Panama (605) 53e.

Le prochain classement, publié le 12 avril, pourrait être davantage sujet à des modifications. En effet, une trêve internationale est prévue fin mars avec, notamment, la rencontre entre la Belgique et l'Arabie Saoudite (69e, 494 pts) le 27 mars au stade Roi Baudouin.