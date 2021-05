Les Diables Rouges sont bien arrivés à Tubize ce lundi - Diables Rouges - 31/05/2021 Ce lundi, les Diables Rouges se réunissaient à Tubize pour commencer à préparer l’Euro 2020. La bonne humeur et les sourires étaient de la partie pour les joueurs belges qui semblaient ravis de se retrouver, eux qui débuteront la compétition le 12 juin face à la Russie. Tous les joueurs de la liste de Roberto Martinez (hormis Kevin De Bruyne, qui n’arrivera que la semaine prochaine) sont passés devant un parterre de journalistes et quelques supporters venus pour voir leurs joueurs préférés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fanatiques de belles cylindrées ont été servis. Des Lamborghini Urus de Toby Alderweireld et Michy Batshuayi à la BMW M8 de Zihno Vanheusden, les belles voitures se sont succédé. L’Audi de Jérémy Doku faisait même un peu tache parmi tout ce défilé. Priés d’être présent au camp de base à 14 heures, ils sont arrivés au compte-goutte pendant tout le début de l’après-midi. Quelques joueurs ont même pris le temps de faire des photos avec les supporters présents. Ces arrivées se sont, en tout cas, faites avec le sourire. Alors que les joueurs quittaient leur famille pour quelques semaines (nous l’espérons !), ils semblaient néanmoins contents de se retrouver, quelques jours après la fin de leurs championnats respectifs et quelques mois après le dernier rassemblement. Red, la mascotte des Diables Rouges, a également salué les joueurs les uns après les autres. Le premier entrainement se déroulera ce lundi, en début de soirée. Il se fera par petits groupes, les Diables devant attendre le résultat de leur test PCR pour mettre en place une seule bulle sanitaire et s'entrainer tous ensemble. Cela pourra, certainement, se faire à partir de mardi.