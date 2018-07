Les Diables rouges sont arrivés en Belgique, accueillis par plus de 200 fans

Après un mois passé en Russie, les Diables rouges sont de retour en Belgique. Les 23 joueurs et les 35 membres de la délégation provenaient de l'aéroport de Saint Petersbourg. Ils ne reviennent pas les mains vides puisqu'ils ont une jolie médaille de bronze acquise en petite finale face à l'Angleterre (2-0). Certains sont repartis en car, d'autres en taxis, d'autres encore étaient attendus par leur famille. Environ 250 supporters étaient là pour les accueillir. Ils seront nettement plus nombreux à les applaudir demain mais les courageux de cette nuit ont pu notamment taper dans la main de Vincent Kompany et prendre des selfies avec Dries Mertens.

Les joueurs sont en effet attendus à 12h30 au château de Laeken avant de monter à bord d'un bus ouvert pour une parade dans quelques rues de Bruxelles en direction de la Grand-Place et de l'hôtel de ville. La place pourra accueillir jusqu'à 8000 personnes.

Vous pourrez suivre toutes les festivités sur tous les médias de la RTBF en direct!