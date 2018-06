Les Diables Rouges sont arrivés à Kaliningrad

Les Diables Rouges ont atterri à Kaliningrad mercredi vers 13h15. C'est dans cette enclave russe, isolée du reste du territoire national et située entre la Pologne et la Lituanie, que l'équipe nationale belge affrontera l'Angleterre jeudi (20h) lors de la dernière journée du groupe G du Mondial 2018 de football.

Mercredi soir, les Belges s'entraîneront à la Baltika Arena juste après les conférences de presse du sélectionneur national Roberto Martinez et de Thomas Vermaelen.

L'interrogation demeure quant au nombre de changements que Martinez va effectuer jeudi, lui qui a déjà déclaré vouloir préserver ses joueurs sous la menace d'une suspension, Thomas Meunier, Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne.

De plus, il apparaît que la seconde place du groupe offrirait, sur le papier et dans l'état actuel des choses, un parcours sensiblement plus facile aux Belges.